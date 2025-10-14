Soja, milho e arroz puxam safra e IBGE estima avanço de 16,8% em 2025

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deverá alcançar 341,9 milhões de toneladas até o fim de 2025, com uma alta de 16,8% em relação ao ano passado. A estimativa feita em setembro deste ano pelo LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE, traz novo ajuste para cima nas projeções.

O que aconteceu

Crescimento estimado é de 49,2 milhões de toneladas a mais do que na safra de 2024. No ano passado, o total foi de 292,7 milhões de toneladas. Em setembro deste ano, a projeção do IBGE representa um avanço de 660,9 mil toneladas em comparação às estimativas do mês anterior, ou um ajuste de 0,2% a mais.

Principais produtos representam 92,6% da safra projetada. A estimativa do IBGE realizada em setembro para a soja foi de 165,9 milhões de toneladas, para o milho, de 138,4 milhões de toneladas e para a produção do arroz (em casca) de 12,4 milhões de toneladas. Em área colhida, essas três culturas respondem por 88% do total.