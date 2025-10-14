Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

O jornal americano The Wall Street Journal avalia que o eventual sucesso das reformas econômicas promovidas pelo presidente argentino, Javier Milei, podem gerar aprendizados para outros países da América Latina, incluindo o Brasil.

O que aconteceu

Em editorial, o veículo destacou os esforços do governo para reduzir o déficit público e restaurar a confiança dos investidores. Alertou, porém, que a estabilidade plena depende da adoção do dólar como moeda oficial.