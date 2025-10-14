TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

A TNT, marca de energéticos do Grupo Petrópolis, acaba de apresentar suas novas embalagens que celebram sua parceria com a NBA.

O objetivo é 'atrair a atenção dos consumidores nos pontos de venda'. Segundo o estudo Ibope Sponsorlink, do ano passado, o Brasil tem cerca de 52 milhões de fãs da liga norte-americana de basquete.

O acordo entre a empresa e a NBA vai até 2028. Agora nas versões com e sem açúcar, as embalagens chegarão a varejistas de todo o país a partir desse mês.