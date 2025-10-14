TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

A TNT, marca de energéticos do Grupo Petrópolis, acaba de apresentar suas novas embalagens que celebram sua parceria com a NBA.
O objetivo é 'atrair a atenção dos consumidores nos pontos de venda'. Segundo o estudo Ibope Sponsorlink, do ano passado, o Brasil tem cerca de 52 milhões de fãs da liga norte-americana de basquete.
O acordo entre a empresa e a NBA vai até 2028. Agora nas versões com e sem açúcar, as embalagens chegarão a varejistas de todo o país a partir desse mês.
Um estudo conduzido pela equipe de inteligência de mercado do Grupo Petrópolis mostra que 52% dos entrevistados associam o consumo da bebida à prática do basquete.
O levantamento, que entrevistou mais de 300 pessoas em São Paulo por meio da base MeSeems na plataforma MindMiners, teve participação equilibrada entre homens e mulheres e revelou que os brasileiros estão cada vez mais atentos aos benefícios funcionais das bebidas esportivas.
Queremos dar visibilidade aos aspectos qualitativos da marca, especialmente para a Geração Z. Esse perfil de consumidor encontrou na linha de Energy Drink uma bebida que potencializa os resultados diários e oferece benefícios nutricionais que atendem às expectativas cada vez mais altas do público jovem.
Cristiane Rosa, head de marketing de categorias e consumer insights do Grupo Petrópolis
