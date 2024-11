TikTok é condenado em 1ª instância por explorar trabalho artístico infantil

Segundo a decisão da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, a existência de trabalho artístico infantil pode ser notada a partir de alguns elementos, como a frequência na publicação dos vídeos, a perspectiva de monetização e a criação de conteúdos para atender a pedidos de terceiros.

"Tem periodicidade? Tem responsabilidade? Quando ela sai, de fato, da brincadeira para um ofício? A Justiça do Trabalho tem elementos que podem ajudar a medir essa virada de chave, quando a criança sai do espontâneo para o compulsório", complementa Renata Tomaz, da FGV.

TikTok é o aplicativo que mais cresce entre crianças

O TikTok é uma plataforma de vídeos curtos com mais de 1 bilhão de usuários ativos por dia. Na teoria, apenas pessoas maiores de 13 anos poderiam usar o aplicativo, mas isso nem sempre é respeitado.

No Reino Unido, por exemplo, 1,4 milhão de crianças abaixo dessa faixa etária tinham contas ativas no TikTok em 2020, uma violação aos termos de uso. A empresa chegou a ser multada em R$ 80 milhões pela utilização indevida de dados, incluindo informações dos usuários com menos de 13 anos, sem o consentimento dos responsáveis.

No Brasil, 45% das crianças de até 12 anos utilizam o TikTok, de acordo com um levantamento publicado em 2022 pela plataforma de conteúdo Mobile Time e a empresa de pesquisas Opinion Box. O aplicativo foi o campeão de crescimento entre as crianças, com um aumento de 25% em relação ao ano anterior.