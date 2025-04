'Para inglês ver': pecuaristas desmentem a 'revolução verde' da JBS

"Todo mundo faz isso", afirma, da ponta oeste da Amazônia brasileira, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pimenta Bueno, em Rondônia, José de Carvalho Sobrinho. Ele se refere aos diversos esquemas criados no estado para "cumprir" as exigências ambientais.

A prática é tão disseminada e aberta que os pecuaristas se ressentem por terem que fazer o "trabalho sujo", enquanto a JBS se anuncia para o mundo como uma empresa sustentável.

"Sou criterioso demais com horário, com documento, com tudo. Agora eu tô passando por essa humilhação", afirma outro fazendeiro, do sudeste do Pará. Ele colocou fazendas no nome de laranjas para seguir vendendo à empresa.

"O controle de fornecedores indiretos permanece um gargalo do setor. Não é uma coisa que surgiu agora", afirma Paulo Barreto, pesquisador associado do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). "As empresas poderiam ter avançado num sistema privado, mas não se avançou".

Empresa admite o problema

Procurada pela reportagem, a JBS admite que bloquear fazendas com desmatamento não é suficiente para impedir que o gado dessas áreas entre em seus frigoríficos. Embora não comente a denúncia de que seus frigoríficos estariam cientes dos casos, a empresa assume que muitos produtores encontram formas de burlar os sistemas de controle.