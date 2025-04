RS: ‘Cidade de data centers’ pode gastar mais energia que 40 mi de pessoas

"Data centers consomem muita água. Isso é um problema porque a escassez de água está se tornando uma das principais razões de conflitos no mundo", alerta Golestan Radwan, diretora geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

A Scala diz que usa "tecnologias de resfriamento sem desperdício de água no resfriamento", e que não há "necessidade de reposição, mas apenas uma carga inicial no sistema". Na nota enviada à reportagem, a empresa não respondeu qual a carga prevista para a cidade de data centers em Eldorado.

Segundo uma pesquisa do Morgan Stanley, data centers são responsáveis por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa — em muitos casos, provocadas pelo uso de geradores de energia movidos a óleo diesel, acionados em momentos de escassez hídrica. Por outro lado, um relatório do Banco Mundial alerta que enchentes podem aumentar ainda mais os gastos com energia dessas infraestruturas.

Em 2024, Eldorado teve a totalidade de sua área urbana atingida pela enchente — consequência da crise climática planetária, segundo a ONU. Cerca de 32 mil das 39 mil pessoas que vivem no município tiveram que sair de suas casas.

O terreno de onde será erguida a cidade dos data centers permaneceu intacto. No início de abril, escavadeiras arrancavam centenas de pés de eucalipto dos 535 hectares da empresa, em Eldorado — antes da chegada da Scala, utilizados para fabricação de lenha. "Temos que terminar até o fim do mês, para entregar definitivamente para o novo dono", disse um operador, enquanto esvaziava rapidamente sua marmita dentro de uma caminhonete, no horário do almoço.

Licenciamento ambiental não contempla data centers

Por enquanto, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul não preveem normas para o licenciamento de data centers no país e no Estado.