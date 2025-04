Café brasileiro pode ser barrado nos EUA por casos de escravidão

Na denúncia, a Coffee Watch lista cinco casos de trabalho escravo em fazendas de produtores mineiros. À época do resgate, segundo a organização, eles eram cooperados da Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé). A Coffee Watch aponta que a Cooxupé é uma das fornecedoras de café das multinacionais denunciadas.

"Essas empresas compram grãos de café colhidos no Brasil 'total ou parcialmente' por meio de trabalho forçado e importam os grãos para os Estados Unidos", diz trecho da petição, acessada pela Repórter Brasil. "Portanto, instamos a CBP a emitir uma Ordem de Liberação de Retenção ("WRO") para todo o café e produtos de café importados pela Starbucks, Nestlé, JDE, Dunkin', Illy e McDonald's importados do Brasil para os Estados Unidos, especialmente os produtos da Cooxupé e das cinco fazendas de café mencionadas acima", complementa outro trecho da denúncia.

Um dos flagrantes de trabalho escravo mencionados pela ONG ocorreu nos sítios Córrego do Jacu e Paquera, em Juruaia (MG). As duas áreas, de propriedade do cafeicultor Marcos Florio de Souza, foram inspecionadas no dia 17 de junho de 2024. No total, seis trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão, entre eles um adolescente de 16 anos.

À época do flagrante, a Repórter Brasil mostrou que o produtor era cooperado da Cooxupé, informação confirmada pela cooperativa. O produtor Marcos Florio de Souza foi incluído na mais recente atualização da Lista Suja do trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 9 de abril.

A reportagem tentou contato com Marcos de Souza, por meio de sua advogada, mas não houve um posicionamento até a publicação desta reportagem.

A Cooxupé e as multinacionais Starbucks, Nestlé, JDE, Dunkin', Illy e McDonald's também foram procuradas, mas não responderam imediatamente aos questionamentos enviados pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras.