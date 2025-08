Mineradora quer explorar terras raras dentro de quilombo no Tocantins

Cerca de 270 famílias vivem no quilombo Kalunga do Mimoso, localizado entre os municípios de Arraias e Paranã, em uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia. "O nosso estatuto prevê a coletividade de todas as decisões. Espero que eles [empresa] repensem. A comunidade não tem interesse em mineração", afirma Silva.

O escândio (acima) é 1 dos 17 elementos que formam as terras raras. Ele é usado na indústria aeroespacial e na fabricação de semicondutores Imagem: Alchemist-hp/Wikimedia Commons

Na Amazônia Legal, os pedidos para mineração de terras raras somam 157 solicitações (5% do total). Em tamanho, porém, as áreas cobiçadas no bioma representam 17% de todos os polígonos com requerimentos sobre terras raras no país. O levantamento foi feito pela Repórter Brasil, com apoio da Rainforest Investigation Network (Pulitzer Center) e do grupo PoEMAS, da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Na segunda-feira (4), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que o Brasil pode discutir a inclusão das terras raras nas negociações das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O país já havia sinalizado o entusiasmo nas reservas brasileiras no final de julho, quando o encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, declarou que o governo Trump tem interesse nos minerais estratégicos - terras raras entre eles.

O que diz a Brasmet

A Brasmet tem outros pedidos para explorar terras raras sobrepostos ao quilombo Kalunga, em Goiás, vizinho ao Kalunga do Mimoso. Localizado do outro lado do rio Tocantins, na divisa que marca os limites da Amazônia Legal, é um dos maiores territórios quilombolas do Brasil.