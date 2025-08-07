41 áreas protegidas na Amazônia Legal são alvo da mineração de terras raras

Ao menos 41 áreas protegidas na Amazônia Legal, entre terras indígenas, comunidades quilombolas e unidades de conservação ambiental, são afetadas por requerimentos para mineração de terras raras. É o que revela levantamento exclusivo da Repórter Brasil, com base em dados da ANM (Agência Nacional de Mineração) e de outros órgãos federais.

Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos, como neodímio, escândio e praseodímio, usados na produção de ímãs para turbinas eólicas, carros elétricos, indústria aeroespacial e bélica. O Brasil tem a segunda maior reserva no mundo, atrás apenas da China. A Agência Internacional de Energia projeta um crescimento da demanda entre 50 e 60% até 2040.

Na segunda-feira (4), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que o Brasil pode discutir a inclusão das terras raras nas negociações das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O país já havia sinalizado o entusiasmo nas reservas brasileiras no final de julho, quando o encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, declarou que o governo Trump tem interesse nos minerais estratégicos - terras raras entre eles.