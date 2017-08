Governo decide leiloar aeroporto de Congonhas em 2018, diz Planejamento

Renato S. Cerqueira/ Futura Press/ Estadão Conteúdo

BRASÍLIA, 16 Ago (Reuters) - O governo federal decidiu colocar em leilão o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, em 2018, em uma disputa que deve levantar bilhões de reais para os cofres da União, informou o ministério do Planejamento, nesta quarta-feira (16).

O ministério não informou o valor pretendido pelo governo a ser levantado com Congonhas, mas afirmou que boa parte dos R$ 6 bilhões esperados pelo governo em receitas com concessões de aeroportos em 2018 virá do leilão do terminal paulista.

O anúncio oficial da entrada de Congonhas no plano de desestatizações deve ocorrer na próxima terça-feira, após reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Até a semana passada, era considerado como certo que o governo faria a concessão do aeroporto de Santos Dumont (RJ) e não de Congonhas, mas nesta semana houve uma mudança no direcionamento da questão, visando aumentar a arrecadação para o Tesouro e manter o terminal carioca para gerar receitas à estatal Infraero.

A decisão de leiloar Congonhas no lugar de Santos Dumont enfrentou resistências dentro do próprio governo. O Ministério dos Transportes vinha anunciando que o aeroporto do Rio seria concedido junto com outros terminais de menor porte, afirmou uma fonte do governo que participa das discussões na véspera.

