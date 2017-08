Governo vai liberar R$ 15,9 bi para saque do PIS/Pasep

BRASÍLIA, 23 Ago (Reuters) - O governo decidiu liberar R$ 15,9 bilhões em recursos do PIS/Pasep para trabalhadores, medida semelhante à feita recentemente em contas inativas do FGTS, com o objetivo de injetar mais recursos na economia e estimular a atividade.

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a decisão virá por meio de medida provisória e vai beneficiar 8 milhões de pessoas, cuja maioria tem ao menos R$ 750 para ser resgatado.

Para isso, o governo reduziu a idade de saque do PIS/Pasep de 70 anos para 65 anos no caso dos homens e para 62 anos no caso das mulheres. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgarão nas próximas semanas o calendário para os saques, que deve começar a partir de outubro.