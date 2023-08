Lojas Renner anuncia renúncia de presidente da Realize

Mazanék, que foi eleita em assembleia geral da Realize nesta segunda-feira, tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, tendo atuado no Banco do Brasil, no Banco Safra e Dotz Inc. Ela é graduada em Direito (UniCeub), com MBA em Negócios Financeiros (FGV) e em Direito Bancário (UnB).