Pesquisa do Fed de NY aponta amplo arrefecimento nas expectativas de inflação dos EUA

Em sua pesquisa mais recente sobre as expectativas do consumidor, o Fed de Nova York informou que os entrevistados disseram que a inflação daqui a um ano provavelmente ficará em 3,5%, em comparação com uma expectativa de 3,8% em junho. A nova leitura é a mais baixa desde abril de 2021. As expectativas nos horizontes de três e cinco anos foram moderadas para 2,9%, de 3%.