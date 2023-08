Ações europeias ampliam recuperação com rali de fabricantes de chips

O setor de tecnologia saltou 2% e tocou o maior nível em uma semana, impulsionado pelos avanços de 0,7% a 3,3% das fabricantes de chips listada em Amsterdã ASML Holding NV, ASM International NV e BE Semiconductor Industries NV, diante do otimismo em torno da divulgação dos resultados trimestrais da Nvidia, a fabricante de chips mais valiosa do mundo, na quarta-feira.

Ações listadas em Paris da fabricante de chips franco-italiana STMicroelectronics também ganharam 2,5%.

Já a Activision Blizzard "ATVI.O", criadora do game "Call of Duty", venderá seus direitos de streaming para a Ubisoft Entertainment, o que impulsionou as ações da empresa francesa para uma alta de 8,5% e para o topo do STOXX 600.

O STOXX 600 caminha para seu pior mês até agora neste ano, com o aumento dos rendimentos dos títulos em toda a Europa prejudicando as ações em agosto.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,18%, a 7.270,76 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,66%, a 15.705,62 pontos.