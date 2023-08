Parecer da AGU rebate argumento do Ibama contra perfuração na Foz do Amazonas

Por Marta Nogueira e Ricardo Brito

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) -A Advocacia-Geral da União (AGU) concluiu em parecer publicado nesta terça-feira que uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) não é indispensável e tampouco pode obstar a realização de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil.

A manifestação ocorreu em resposta a pedido do Ministério de Minas e Energia, após o Ibama ter negado à Petrobras em maio uma licença de perfuração na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas profundas do Amapá, tendo como um dos principais argumentos a ausência de uma AAAS, estudo a ser realizado pelo governo que mediria impactos socioambientais em toda a bacia.