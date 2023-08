Ações da Nvidia sobem com expectativa positiva sobre resultados

Nesta quarta-feira, por volta de 11:30, tinham elevação de 1,42%, a 463,14 dólares.

Os papéis da companhia subiram 13% na semana passada e triplicaram de valor até agora este ano conforme investidores aumentam suas apostas na empresa que praticamente fabrica todos os chips utilizados na IA generativa, como a ChatGPT.

As excelentes perspectivas da Nvidia no trimestre anterior elevaram o valor de mercado da empresa a 1 trilhão de dólares em maio e desencadearam uma recuperação no setor de tecnologia, com o índice do segmento subindo 8% nas cinco sessões após o resultado.

Dados de opções mostraram que as ações podem oscilar quase 11% até sexta-feira, maior do que o movimento médio de 8,6% em qualquer direção visto um dia após os resultados da Nvidia nos últimos oito trimestres, mas abaixo do salto de 24,4% após o último balanço.

A Nvidia faz parte do chamado grupo Magnificent Seven de ações megacap, incluindo a Apple e Tesla que impulsionaram a alta de 14,3% do S&P 500 neste ano.

(Reportagem Medha Singh em Bengaluru)