Emissões de carbono na Amazônia mais do que dobraram sob Bolsonaro, mostra Inpe

(Reuters) - Um estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta quarta-feira mostrou que nos anos de 2019 e 2020, primeira metade do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, as emissões de carbono dispararam em relação à média dos nove anos anteriores, o que foi atribuído à queda na aplicação de leis de proteção ambiental, como as de controle do desmatamento.

De acordo com a pesquisa do Inpe, que foi publicada na revista Nature e teve parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as emissões de carbono subiram em 89% e 122%, respectivamente, em 2019 e 2020 em relação à média anual de emissões do período de 2010 a 2018.

No período pré-Bolsonaro analisado, as emissões de carbono chegaram à média de 0,24 bilhão de toneladas por ano. Em 2019, a marca foi de 0,44 bilhão de toneladas, enquanto em 2020, chegou a 0,52 bilhão de toneladas.