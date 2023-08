Encomendas bens de capital nos EUA têm leve alta em julho

Por Safiyah Riddle

(Reuters) - As novas encomendas de bens de capital fabricados nos Estados Unidos tiveram leve alta em julho, sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos podem continuar a crescer após recuperação no segundo trimestre.

As encomendas de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,1% no mês passado, pós queda de 0,4%​ ​no mês anterior em dado revisado, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.