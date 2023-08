Harker diz à CNBC que não espera mais cortes de juros pelo Fed este ano

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quinta-feira que duvida que o banco central dos Estados Unidos precisará aumentar a taxa de juros novamente, em uma entrevista à CNBC.

"No momento, acho que provavelmente já fizemos o suficiente" e, com a política monetária em uma postura restritiva, é provavelmente uma boa ideia a manutenção pelo resto do ano e ver como isso afeta a economia, disse Harker.