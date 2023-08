Minério de ferro recua após rali de várias sessões

O contrato de setembro mais ativo do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura caiu 1,4%, para 111,65 dólares por tonelada, depois de subir por cinco sessões consecutivas e atingir um pico de quatro semanas no início do dia.

O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,9%, a 811 iuanes (111,39 dólares) por tonelada, após negociar mais cedo perto do pico de dois anos alcançado na quarta-feira, de 832,50 iuanes.

O minério de ferro em Dalian e Cingapura subiram cerca de 7% e 5% esta semana, respectivamente, enquanto os preços à vista também atingiram máximas de quatro semanas, uma vez que medidas de apoio da China à sua hesitante recuperação econômica reforçaram o sentimento de risco.

A diminuição dos estoques portuários de minério de ferro na China, maior produtora mundial de aço, e o aumento da produção de aço antes de uma recuperação sazonal na atividade de construção doméstica de setembro a outubro adicionaram combustível à recuperação.

Mas analistas disseram que a cautela deveria prevalecer.

“Mesmo que a China aumentasse significativamente medidas adicionais de apoio agora, ainda haveria um lapso de tempo para que os seus efeitos se manifestassem”, disseram analistas do Citi em nota.