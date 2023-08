Ações europeias perdem força conforme falas de Powell alimentam temores sobre juros

Powell disse que os juros podem ter que subir ainda mais para garantir que a inflação seja contida. Os futuros vinculados à taxa básica do Fed impulsionaram ligeiramente as chances de aperto monetário nas reuniões de novembro e dezembro.

"Não há nenhuma mudança material em relação ao que já era conhecido... Powell basicamente seguiu o roteiro. O discurso de hoje reforça o ponto de que as decisões de política monetária do Fed estão obviamente muito sujeitas aos dados econômicos recebidos", disse Andreas Bruckner, estrategista de ações europeias do BofA Global Research.

Os papéis de serviços financeiros e de tecnologia, em queda de 0,7% e 0,6%, respectivamente, lideraram o declínio do dia.

A próxima autoridade monetária a entrar no radar dos investidores é a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que fará um discurso às 16:00 (de Brasília).

Autoridades do BCE estão cada vez mais preocupadas com a deterioração das perspectivas de crescimento e, embora o debate ainda esteja em aberto, o ímpeto para uma pausa nas altas de juros está crescendo, informou a Reuters.

No entanto, o que ajudou a evitar um declínio no STOXX 600 foi uma alta de 0,3% no setor da energia., que acompanhou a força dos preços do petróleo.