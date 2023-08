Governo não concorda com visão da gestão anterior sobre reforma administrativa, diz Padilha

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que o governo não concorda com a proposta de reforma administrativa enviada ao Congresso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por entender que ela destruiria o serviço público do país.

Padilha disse ainda, em entrevista a jornalistas após participar do velório do ex-deputado Francisco Dornelles, que o Executivo trabalha com uma agenda de valorização e modernização do serviço público, mas também busca a redução de despesas.

“Não concordamos com a visão do governo anterior que, na verdade, não queria uma reforma, mas uma destruição da carreira pública“, disse Padilha.