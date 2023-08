Projeto de Orçamento de 2024 terá déficit zero e estimativa conservadora de receita, diz Durigan

(Reuters) - O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 será enviado ao Congresso na próxima semana com previsão de déficit primário zero e um “perfeito equilíbrio” entre receitas e despesas, disse nesta sexta-feira o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Em apresentação no Fórum Esfera, Durigan também afirmou que os cálculos feitos pelo governo para estimar as receitas do ano que vem estão conservadores.