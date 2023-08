Subsidiária da Alupar e colombiana ISA vencem projetos de transmissão de energia no Peru

Tanto os projetos do conglomerado ISA quanto da subsidiária da Alupar terão um prazo de concessão de 30 anos, de acordo com as empresas.

As novas concessões do ISA elevam para 13 o número de projetos da empresa no Peru e permitem que a companhia avance em seu plano de investimento estratégico para 2023, "executando 14% da meta de negócios no país", segundo documento regulatório.

O ISA -- controlado pela colombiana Ecopetrol -- é um conglomerado com operações nos setores de energia, estradas e telecomunicações na Colômbia, Brasil, Chile, Peru, Bolívia, Argentina e América Central, por meio de 51 afiliadas e subsidiárias.

(Reportagem de Nelson Bocanegra)