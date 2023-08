Wall St sobe com impulso de megacaps antes de dados econômicos importantes na semana

Os setores de serviços de comunicação e tecnologia lideravam os ganhos entre os 11 principais subíndices do S&P, subindo 1,2% e 0,8%, respectivamente.

As ações encerraram uma sessão volátil em alta na sexta-feira, depois que o chair do Fed, Jerome Powell, disse na conferência de Jackson Hole que o banco central dos EUA pode precisar aumentar ainda mais as taxas de juros.

O foco agora muda para os dados do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), o indicador de inflação preferido do Fed, que deve ser divulgado na quinta-feira, bem como os dados de criação de empregos fora do setor agrícola dos Estados Unidos, agendados para sexta-feira.

“Os investidores estavam procurando talvez mais orientações ou dicas sobre o próximo passo do Fed e, infelizmente, não foram divulgadas novas ideias ou estratégias”, disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"O mercado provavelmente começará um pouco positivo, mas em um padrão de espera até que os investidores possam digerir esses importantes dados a serem divulgados esta semana."

Às 11:16 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,59%, a 4.431,72 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,67%, a 34.577,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,57%, a 13.668,75 pontos.