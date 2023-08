Aneel abre consulta sobre leilão de transmissão de 2024, com R$20,5 bi em aportes previstos

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira a abertura de consulta pública sobre o edital do primeiro leilão de transmissão de energia de 2024, prevendo a oferta de 15 lotes que devem exigir ao todo 20,5 bilhões de reais em investimentos.

Os projetos incluídos no certame, previsto para ocorrer em 28 de março, envolvem a implantação de cerca de 6,5 mil quilômetros de linhas e 9.200 MW em nova capacidade de transformação.

As instalações, distribuídas em 14 Estados, visam principalmente reforçar o escoamento da energia gerada no Nordeste para centros de consumo do Sudeste e Sul.