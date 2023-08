Confiança do consumidor dos EUA cai em agosto devido a preocupações com a inflação

"As respostas escritas mostraram que os consumidores estavam mais uma vez preocupados com o aumento dos preços em geral, e dos mantimentos e da gasolina em particular", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board, em Washington.

"A retração na confiança do consumidor foi evidente em todas as faixas etárias e principalmente entre os consumidores com renda familiar de 100.000 dólares ou mais, bem como entre aqueles que ganham menos de 50.000 dólares."

As expectativas de inflação dos consumidores para 12 meses aumentaram para 5,8%, de 5,7% no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)