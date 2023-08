Dívida pública federal cai 0,80% em julho, para R$6,142 tri

Conforme o Tesouro, do total da dívida pública federal no final de julho, 24,65% correspondiam a títulos prefixados, 30,21% a títulos vinculados a índices de preços, 41,20% a papeis com taxas flutuantes e 3,93% a papeis cambiais.

Em julho, a queda de 0,80% deveu-se, conforme o Tesouro, “ao resgate líquido, no valor 92,68 bilhões de reais, neutralizado, em parte, pela apropriação positiva de juros, no valor de 43,44 bilhões de reais.

O órgão informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública -- uma espécie de "colchão" para o pagamento dos compromissos -- caiu 11,32% em termos nominais em julho sobre junho, para 991,9 bilhões de reais. Na comparação com julho de 2022, a reserva de liquidez caiu 15,78%.