Ibovespa fecha em alta puxada por Vale e bancos; Marfrig dispara

- PETROBRAS PN subiu 0,22%, a 32,4 reais, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent fechou com elevação de 1,07%, a 85,49 dólares o barril. A Petrobras assinou acordos com bancos chineses para avaliar iniciativas em baixo carbono. Também assinou um acordo de cooperação estratégica com gigante estatal chinesa de petróleo e gás CNOOC, segundo reportagem do veículo apoiado pelo governo chinês The Paper que cita a CNOOC.

- GPA ON caiu 4,18%, a 5,27 reais, mais uma vez na coluna negativa do Ibovespa, refletindo ajustes após a cisão de participação do varejista no colombiano Éxito via redução de capital.

- CVC BRASIL ON fechou em alta de 6,36%, a 2,34 reais, após renovar mínima histórica intradia no pior momento, a 2,17 reais. No pano de fundo, a plataforma de viagens 123 Milhas protocolou nesta terça-feira um pedido de recuperação judicial, poucos dias após anunciar cancelamento das emissões de algumas passagens e determinados pacotes, citando a "persistência de fatores econômicos e de mercado adversos".

- XP INC, que é negociada em Nova York, avançou 2,4%, a 26,5 dólares, após a plataforma anunciar o lançamento de uma conta global, com cartão de débito da Mastercard, que pode ser usado em mais de 210 países, conforme a plataforma de investimentos busca ampliar o seu portfólio internacional de produtos.