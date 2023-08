Obstáculos de privacidade e maturidade do mercado afetam implementação do Drex, diz autoridade do BC

“Estamos utilizando tecnologia de contabilidade distribuída baseada na Máquina Virtual Ethereum. Essa tecnologia tende a ser muito aberta com todas as informações dos participantes”, disse Fabio Araújo, coordenador da iniciativa do real digital do BC, referindo-se ao software que executa contratos inteligentes em um livro-caixa em "blockchain".

“Precisamos garantir que a privacidade seja compatível com a lei”, disse ele no Reuters Global Markets Forum.

A maturidade do mercado é outra questão importante a resolver, já que o BC deseja que as empresas desenvolvam novos casos de uso para a tecnologia, afirmou Araújo.

A autarquia espera abrir testes para novos protocolos depois do próximo mês de maio e lançar testes com a população em geral até o final de 2024, embora Araujo tenha destacado que este cronograma depende do cumprimento dos requisitos de segurança e privacidade.

Ele ressaltou que é improvável que o real digital tenha a mesma integração rápida que o Pix, mas o BC trabalharia com outros ramos do governo para aumentar a educação financeira do consumidor.

O BC pretende usar a moeda digital para impulsionar o acesso a serviços financeiros, com Araujo citando investimentos fáceis em títulos públicos como um possível caso de uso inicial.