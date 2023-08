Crescimento do PIB dos EUA no 2º trimestre é revisado para baixo

A revisão refletiu o rebaixamento dos investimentos em estoques, bem como dos gastos das empresas com equipamentos e produtos de propriedade intelectual.

A economia cresceu a um ritmo de 2,0% no primeiro trimestre e continua a avançar, apesar dos aumentos de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

Ela está se expandindo em um ritmo bem acima do que as autoridades do Fed consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de cerca de 1,8%.

A resiliência da economia aumenta o risco de que os custos dos empréstimos permaneçam altos por algum tempo, mas a desaceleração da inflação está alimentando o otimismo de que o banco central dos EUA provavelmente já terminou de aumentar os juros e pode engendrar um "pouso suave". A maioria dos economistas recuou em suas previsões de recessão para este ano.

Embora o mercado de trabalho esteja desacelerando, com as vagas abertas de emprego caindo para o nível mais baixo em quase dois anos e meio em julho, os empregadores estão, em grande parte, mantendo seus funcionários após as dificuldades de contratação durante a pandemia.

Isso está mantendo o crescimento salarial elevado, ajudando a impulsionar os gastos dos consumidores. As vendas no varejo aumentaram fortemente em julho, enquanto a construção de casas unifamiliares foi robusta.