Dólar tem leve alta ante real com movimentos técnicos, na contramão do exterior

No Brasil, porém, a moeda norte-americana migrou para o território positivo, a despeito do que era visto lá fora.

Dois profissionais ouvidos pela Reuters afirmaram que investidores comprados no mercado futuro -- o mais líquido e, no limite, o que determina os preços no segmento à vista -- atuaram para sustentar as cotações, de olho na Ptax de fim de mês, a ser definida na quinta-feira.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

“A volatilidade que a gente vê no Brasil é um pouco em função de interesses técnicos pela definição da Ptax. Será exacerbado amanhã (quinta-feira), mas hoje já houve uma disputa”, comentou Fernando Bergallo, diretor da assessoria de câmbio FB Capital. “Se não fosse a Ptax, hoje era dólar para baixo.”

Neste cenário, o dólar à vista marcou a máxima do dia às 11h51, cotado a 4,8842 reais (+0,59%). Durante a tarde, a divisa se acomodou em níveis mais baixos.

No exterior, o dólar seguia em queda ante divisas fortes no fim da tarde e tinha sinais mistos ante as demais moedas.