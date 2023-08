Lobby de aviação, advogados, agências de viagem e locação de carro na reforma tributária preocupa Fazenda

Ao aprovar a proposta em julho, a Câmara incluiu no texto setores que terão um desconto de 60% sobre o valor da alíquota geral do novo imposto, como saúde, educação, agropecuária, e transporte coletivo. Também foram criados regimes favorecidos que serão regulamentados posteriormente, incluindo hotelaria, aviação regional, parques de diversão, bares e restaurantes.

Após a Câmara abrir a porta para as exceções, novos setores passaram a pressionar o relator da proposta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), sob o argumento de que querem tratamento isonômico para empresas correlatas, segundo as fontes.

Agências de viagem e companhias de locação de veículos, por exemplo, tentam entrar no regime favorecido criado pela Câmara para hotéis e parques. Empresas de aviação comercial em geral, por sua vez, buscam o tratamento diferenciado da área de aviação regional ou a alíquota reduzida do setor de transportes.

Outra preocupação, segundo os relatos, são os advogados, que lideram grupo de profissionais liberais em busca de tratamento favorecido na reforma. De acordo com uma das fontes, a categoria demanda acompanhamento especial por ter trânsito livre com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é advogado. Procurado, Pacheco não respondeu de imediato.

As companhias de água e saneamento, que hoje são isentas da cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS), argumentam que serão prejudicadas pela reforma e também tentam, de acordo com as fontes, entrar em uma exceção.

Desde que chegou ao Senado, a proposta de reforma tributária recebeu mais de 100 emendas de senadores com sugestões de mudança no texto, incluindo as novas exceções, o teto de alíquota e até uma desoneração de folha salarial que, para uma das fontes, tornaria a alíquota geral do tributo sobre o consumo inviável.