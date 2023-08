RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil atingiu novo recorde de 3,5 milhões de barris por dia em julho, um aumento de 4,3% na comparação com o mês anterior e de 18,6% em relação a julho de 2022, informou a reguladora do setor, a ANP, nesta quarta-feira.

O montante superou recorde anterior registrado em junho de 2023, de 3,367 milhões de barris por dia.