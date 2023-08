Governo lança programa de inovação com apoio de R$60 bilhões de BNDES e Finep

“O juro será nominal em 4%, o menor da história para a inovação. Isso permitirá que a indústria dê um grande salto de desenvolvimento”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, durante o anúncio do programa na Fiesp.

Segundo o BNDES, dos recursos mobilizados anualmente, 5 bilhões de reais serão operacionalizados pelo banco de fomento e mais 5 bilhões de reais estarão a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), da Finep, resultando no total de 40 bilhões de reais em crédito ao longo dos quatro anos do programa. Outros 20 bilhões de reais serão destinados para uso não reembolsável pela Finep.

O programa vai focar o apoio em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação; plantas industriais pioneiras, para promover a expansão da fronteira tecnológica brasileira; difusão de tecnologia; transformação digital; e parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras.

“Industrialização e inovação andam juntas. A indústria para ser sustentável tem que se renovar o tempo todo e é necessário ter uma política de inovação”, disse o diretor de Planejamento do BNDES, Nelson Barbosa.

O BNDES fará a maior parte das operações de forma direta, com foco em projetos inovadores e plantas pioneiras. Na atuação indireta, por meio de agentes financeiros credenciados, será priorizado o processo de difusão tecnológica e digitalização de micro, pequenas e médias empresas.