Ações da China sobem com medidas de apoio; mercado de Hong Kong fecha por tufão

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta sexta-feira, lideradas por ações do setor imobiliário depois que Pequim implementou mais medidas de apoio e a atividade industrial mostrou expansão inesperada no mês passado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,7%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,43%. O mercado de Hong Kong foi fechado devido ao tufão Saola.

Na semana, o CSI300 subiu 2,2%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 2,4%.