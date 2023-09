Atividade industrial da China tem aceleração inesperada em agosto, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China surpreendeu e voltou a crescer em agosto, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira, com oferta, demanda interna e emprego melhorando, o que sugere que os esforços do governo para reanimar o crescimento podem estar a ter algum efeito.

O Índice de Gerentes de Compra (PMI) para a indústria da China do Caixin/S&P Global subiu para 51,0 em agosto, de 49,2 em julho, superando as previsões dos analistas de 49,3 e marcando a leitura mais alta desde fevereiro. A marca de 50 separa crescimento de contração.

Os dados surpreenderam positivamente, mas ofereceram um quadro misto do setor, um dia depois de uma pesquisa oficial ter mostrado que a atividade manufatureira contraiu pelo quinto mês consecutivo.