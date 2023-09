Balança comercial brasileira tem superávit de US$9,8 bi em agosto, recorde para o mês

O número do mês foi puxado por uma alta de 16,2% no valor das exportações agropecuárias, com destaque para soja, milho e café. Foram registrados recuos de 3,9% nos embarques da indústria de transformação e de 0,3% na indústria extrativa.

Assim como nas exportações, houve recuo nos preços dos produtos importados. No entanto, ao contrário dos embarques totais, o volume importado também caiu no mês, em 7,6%.

Os dados da Secex mostraram ainda que o saldo comercial acumulado no ano até agosto foi de 63,322 bilhões de dólares, 44,8% melhor que o observado no mesmo período do ano passado e também recorde. O desempenho foi resultado de exportações de 225,414 bilhões de dólares e importações de 162,091 bilhões de dólares.

Neste ano, a China vem ampliando sua participação na pauta exportadora brasileira, atingindo uma participação de 30,6% dos embarques brasileiros, ante 28,4% no mesmo período do ano passado. Por outro lado, houve redução da participação dos Estados Unidos e da União Europeia.

"Mesmo com a queda de preços, o volume embarcado neste ano tem compensado essa redução, o que faz com que o valor da exportação cresça", disse o diretor do Departamento de Planejamento e Inteligência Comercial da Secex, Herlon Brandão.