Bolsas da Europa têm ganhos na semana; Novo Nordisk supera LVMH como mais valiosa

Por Ankika Biswas e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As bolsas de valores da Europa encerraram sem direção comum nesta ​​nesta sexta-feira, com empresas do setor de bens de luxo e montadoras de veículos em queda minimizando ganhos nos setores ligados a matérias-primas.

A sessão foi marcada ainda pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk destronando a francesa LVMH como a companhia listada mais valiosa da Europa.