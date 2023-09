Bolsonaro e Michelle pedem ao STF acesso a depoimentos de Cid e outros investigados

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediram nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso aos depoimentos realizados na véspera pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e por outros investigados no caso referente ao recebimento irregular de jóias e presentes sauditas.

"Diante do significativo progresso nas investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorridos ontem, requer-se a autorização para a atualização dos autos, permitindo o acesso integral aos termos de declarações relativos às oitivas realizadas em 31 de agosto de 2023", pediu a defesa do casal ao ministro do STF Alexandre de Moraes.