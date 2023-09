China intensifica suporte econômico e bancos abrem caminho para mais cortes em empréstimos

O banco central disse nesta sexta-feira que reduzirá a taxa de reserva cambial em 200 pontos-base, de 6% para 4%, a partir de 15 de setembro, uma medida que parece ter como objetivo desacelerar o ritmo de queda do iuan.

Os credores que reduziram as taxas de hipoteca na sexta-feira incluem o Industrial and Commercial Bank of China, o China Construction Bank Corp e o Agricultural Bank of China, que reduziram suas taxas de depósito entre cinco e 25 pontos-base, segundo sites de cada banco.

Vários bancos de médio porte também anunciaram que começarão a cortar as taxas de juros de uma série de depósitos em 10 a 25 pontos-base.

Três fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters na terça-feira que os principais bancos estatais cortariam as taxas de depósito enquanto se preparam para reduzir as taxas de juros das hipotecas existentes em breve.

A partir de 25 de setembro, os compradores de casas pela primeira vez com hipotecas poderão solicitar a seus bancos uma taxa de juros mais baixa para seus empréstimos existentes, anunciaram o banco central e o órgão regulador financeiro da China na quinta-feira.

Os cortes nas taxas de depósito são os terceiros desse tipo em um ano, com a escala maior do que as rodadas anteriores em junho e setembro do ano passado.