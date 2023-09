Cid assumiu tudo sobre joias e não envolveu Bolsonaro em nada, diz advogado

"Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento e suspeita de Bolsonaro. A defesa não está jogando Cid contra Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa e esses aspectos, suspeitas que poderia ter envolvimento com Bolsonaro, corrupção e desvio, inclusive militares e generais. O que é isso?", questionou ele.

O advogado de Cid disse que, mesmo não tendo "nenhuma simpatia" com Bolsonaro, é injusto com ele, com Cid e com o próprio ex-presidente informações veiculadas na imprensa de que o ex-ajudante estaria acusando seu ex-chefe.

"Isso não é verdade e a defesa do Cid está sendo bem feita... não estamos jogando a culpa nele", destacou.

Desde a sexta-feira da semana passada, o ex-auxiliar de Bolsonaro, segundo fontes da Polícia Federal, já prestou três grandes depoimentos a investigadores e estaria colaborando com a PF. A Reuters, no entanto, não conseguiu verificar a extensão dessa colaboração.

Na quinta, Cid deu um longo depoimento, mas Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro preferiram ficar em silêncio em seus depoimentos.

No áudio encaminhado pelo escritório, Bittencourt não deu detalhes sobre qual tipo de depoimento Cid estaria fazendo, se eventualmente uma colaboração judicial ou até mesmo uma delação premiada. O escritório disse que o advogado não estava disponível para dar entrevista.