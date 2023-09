Criação de vagas nos EUA acelera em agosto, mas taxa de desemprego sobe e ganhos salariais diminuem

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o esperado em agosto, mas um aumento na taxa de desemprego para 3,8% e a moderação no crescimento dos salários apontam para um arrefecimento das condições do mercado de trabalho, o que pode reforçar expectativas de que o Federal Reserve não aumentará as taxas de juros este mês.

A criação de vagas fora do setor agrícola totalizou 187 mil empregos no mês passado, informou o Departamento do Trabalho norte-americano em seu relatório de emprego, acompanhado de perto pelo mercado, nesta sexta-feira. Os dados de julho foram revisados para baixo, mostrando 157 mil empregos criados, em vez dos 187 mil relatados anteriormente.