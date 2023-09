Dólar recua após PIB do Brasil e sinal de arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA

Custos de empréstimos mais elevados nos EUA tendem a impulsionar os rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, manter o dólar em patamares fortes a nível global, conforme investidores migram seus investimentos em renda fixa para a maior economia do mundo. Da mesma forma, indícios de que o banco central norte-americano abrandará sua postura no combate à inflação costumam impulsionar divisas emergentes de maior rentabilidade, como o real.

No Brasil, a taxa Selic está atualmente em 13,25%, depois que o Banco Central começou no início do mês passado um ciclo de afrouxamento monetário. Ainda assim, os juros seguem em nível que torna a moeda local atraente para uso em estratégias de "carry trade", que consistem na tomada de empréstimo em país de taxas baixas e aplicação desses recursos em mercado de retornos mais altos.

Avallone, no entanto, alertou que os receios fiscais ainda podem ser uma ameaça para os ativos brasileiros, depois que o mercado mostrou algum desconforto com as metas previstas no Orçamento de 2024, com muitos ainda considerando o objetivo de resultado primário zero ambicioso demais.

(Por Luana Maria Benedito)