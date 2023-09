Eficiência é "nova moeda" no mercado de veículos elétricos, diz presidente da Mercedes

Com uma bateria LFP, a Mercedes poderá oferecer um modelo de preço mais baixo em um segmento competitivo atualmente dominado pela Tesla. Na China, o novo CLA também enfrentará a concorrência de marcas chinesas de veículos elétricos que usam baterias do mesmo tipo.

A Mercedes fará uma prévia do futuro carro elétrico com um protótipo a ser apresentado no salão do automóvel IAA em Munique, Alemanha, no domingo.

"A eficiência é realmente a nova moeda quando entramos em veículos elétricos", disse ele.

O novo CLA tem como meta o uso de energia de 12 kWh por 100 km e 750 km de autonomia de condução, disse Kaellenius. Isso se compara aos 17 a 18 kWh por 100 km em um modelo de SUV compacto EQA 350 que a Mercedes oferece atualmente.

Um Tesla Model 3 atual é avaliado em 13,1 kWh por 100 km.

Com esses níveis de eficiência, o futuro CLA deve ser o equivalente elétrico de um carro que consome um litro de gasolina por 100 km de condução, disse Kaellenius.