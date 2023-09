Especialistas defendem que Suíça precisa se preparar melhor para crises de grandes bancos

Isso muda o panorama do setor bancário na Suíça, onde as agências do Credit Suisse e do UBS estão espalhadas por toda parte, às vezes a poucos metros de distância.

Os bancos, dois dos mais relevantes do ponto de vista sistêmico para as finanças globais, detêm ativos combinados de até 140% do PIB da Suíça, em um país que depende fortemente das finanças para sua economia.

O colapso do Credit Suisse provocou um debate internacional sobre as reformas introduzidas após o último colapso financeiro para evitar que os bancos se tornassem muito grandes para serem liquidados - uma iniciativa que, desde então, tem fracassado.

Embora a Suíça tenha imposto perdas aos acionistas e a alguns investidores de títulos - um dos pilares das reformas no pós crise de 2008, elas recusaram a perspectiva de liquidar o Credit Suisse, optando por vender o banco a seu principal rival.

Alguns especialista veem falhas graves na atuação das autoridades suíças.

"Os autoridades de política monetária da Suíça não conseguiram supervisionar adequadamente o Credit Suisse durante a última década, o que levou ao colapso", disse Beat Wittmann, presidente da Porta Advisors, uma empresa suíça de consultoria. "Infelizmente, até o momento, não há disposição política para aprender nenhuma lição", disse ele.