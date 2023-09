Gastos com construção nos EUA disparam em julho com moradias unifamiliares

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos Estados Unidos aumentaram de forma sólida em julho, uma vez que a escassez de casas no mercado impulsionou os gastos com projetos de moradias unifamiliares.

O Departamento de Comércio dos EUA informou nesta sexta-feira que os gastos com construção aumentaram 0,7%. Os dados de junho foram revisados ligeiramente para cima, mostrando que os gastos aumentaram 0,6%, em vez de 0,5%, conforme informado anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previram aumento de 0,5%.

Os gastos com construção aumentaram 5,5% em uma base anual em julho. Os gastos com projetos de construção privada subiram 1%, com o investimento em construção residencial avançando 1,4%, depois de ter aumentado 1,5% no mês anterior. Já os gastos com construção privada cresceram 0,6% em junho.