IBGE revisa para baixo crescimento do PIB do Brasil no 1º tri a 1,8%

SÃO PAULO (Reuters) - A economia brasileira cresceu um pouco menos no primeiro trimestre de 2023 do que o calculado anteriormente, com uma expansão de 1,8% no período sobre os três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o dado de janeiro a março depois de ter informado expansão de 1,9% do Produto Interno Bruto na comparação com o trimestre anterior.

O IBGE também revisou o resultado do PIB no quarto trimestre de 2022 a uma expansão de 0,1% sobre os três meses anteriores, contra queda de 0,1% informada antes.