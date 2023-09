Ibovespa avança com apetite a risco global em dia de agenda cheia

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta sexta-feira, embalado pelo cenário externo favorável a ativos de risco, com dados do mercado de trabalho norte-americano corroborando apostas de uma pausa no ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos.

Um dado de atividade industrial na China melhor do que o esperado e novas medidas de Pequim para estimular a segunda maior economia do mundo reforçavam tom positivo, enquanto, no Brasil, o PIB cresceu acima das expectativas segundo trimestre, ampliando o noticiário benigno no primeiro pregão de setembro.

Às 10h04, o Ibovespa subia 0,4%, a 116.200,22 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, tinha acréscimo de 0,5%, a 118.295 pontos.