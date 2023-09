Mester, do Fed, diz que mercado de trabalho continua forte, apesar de sinais de arrefecimento

As declarações de Mester foram conhecidas logo após a divulgação dos dados de contratação de agosto, que mostraram alguns sinais de arrefecimento no setor de empregos. Embora a economia tenha criado 187 mil empregos no mês passado, a taxa de desemprego subiu de 3,5% em julho para 3,8% em agosto, o que foi mais alto do que os economistas esperavam.

As futuras decisões sobre as taxas do Fed "exigirão um monitoramento rigoroso dos desenvolvimentos econômicos, bancários e do mercado financeiro e o uso de todo esse reconhecimento econômico para determinar se a economia está evoluindo de acordo com as perspectivas ou não", disse ela.